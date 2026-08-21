Visite libre de la chapelle du bourg, Église de la Sainte Trinité de Confolent-Port-Dieu,

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle du bourg Dimanche 20 septembre, 14h00 Église de la Sainte Trinité de Confolent-Port-Dieu Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du site

Découvrez le site en visite libre et assistez à la projection d’un film consacré à l’art du vitrail.

À un horaire défini, M. Basset, maître verrier, présentera son travail de restauration des vitraux de la chapelle du bourg de Confolent-Port-Dieu. Ces vitraux proviennent de l’ancienne chapelle de Port-Dieu et ont été réinstallés dans le nouvel édifice construit par EDF après la mise en eau du barrage de Bort-les-Orgues.

Église de la Sainte Trinité de Confolent-Port-Dieu 19200 Confolent-Port-Dieu 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 83 56 22 30 Eglise du Bourg de Confolent Port Dieu, construite par EDF après la mise en eau du barrage de Bort les Orgues en 1951. Aucune difficulté de stationnement et d’accès. Accessible pour

les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et les enfants.

Visite libre du site. il est prévu :

©ASSOCIATION DES AMIS DU PAYS DE PORT DIEU (APPD)