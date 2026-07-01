Visite libre de la chapelle du musée de la Résistance, site de Villelongue, Musée de la Résistance, Cabanès

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle du musée de la Résistance, site de Villelongue 19 et 20 septembre Musée de la Résistance Aveyron

Gratuit. Non accessible aux personnes à mobilité réduite, site escarpé accessible à pied. Prévoir chaussures de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Du Moyen Âge au XXe siècle, il n’y a qu’un pas : c’est dans la chapelle romane du site fortifié de Villelongue qu’a été créé un musée de la Résistance.

Villelongue, hameau de la commune de Cabanès, se situe dans une boucle du Lézert, au confluent avec le Liou. Vous entrez ici dans un site chargé d’histoire, où se dressait jadis le château seigneurial de Malemort, importante seigneurie jusqu’à la Révolution. Le lieu prit le nom de Villelongue en raison de la forme du village, qui s’étendait sur cette crête rocheuse.

Un parcours vous invite à découvrir le site et son histoire, en cheminant à travers les maisons du hameau jusqu’à la chapelle du XIIe siècle, qui abrite le mémorial de la Résistance du Ségala, créé par les Compagnons de Villelongue.

Les bénévoles de l’association vous y accueilleront pour vous faire découvrir l’histoire du maquis Antoine et de la Résistance dans le Ségala Tarn-Aveyron, à travers textes, objets, photos et anecdotes. Ils présenteront également les missions de l’association en matière de sauvegarde du site.

Les ruines du château sont visibles, mais non accessibles en raison du danger de chutes de pierres.

https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/oit/chapelle-de-villelongue-musee-de-la-resistance-groupes/

Musée de la Résistance Chapelle de Villelongue, 12800 Cabanès Cabanès 12800 Aveyron Occitanie 05 65 47 00 41 https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/patrimoine-culturel-visites/musee-de-la-resistance-a-la-chapelle-de-villelongue-cabanes_TFO18793258748 [{« link »: « https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/oit/chapelle-de-villelongue-musee-de-la-resistance-groupes/ »}] Un musée de la résistance a été aménagé dans une chapelle romane du XIe siècle, qui servit de base au maquis Antoine pendant la Seconde Guerre mondiale.

Créé pour faire perdurer l’histoire, il est principalement dédié au maquis Antoine qui opérait dans la région et y trouva refuge sous l’Occupation. En effet, l’ancien hameau de Villelongue était idéalement situé pour accéder à la zone de parachutage de Lucante, à proximité.

Ce musée-chapelle rassemble des panneaux explicatifs enrichis de documents d’archive, des armes et objets militaires, le tout sous la coupe protectrice d’un parachute déployé. Se garer en bord de route et terminer le chemin à pied.

Du Moyen-Âge au XXe s., il n’y a qu’un pas : c’est dans la chapelle romane du site fortifié de Villelongue qu’a été créé un musée de la Résistance.

©cvamavillelongue