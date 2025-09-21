Visite libre de la chapelle du Prélot Chapelle du Prélot Champlitte

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement la chapelle du Prélot, qui se trouve au centre du village de Champlitte. D’abord simple lieu de culte, elle fut édifiée sous la protection de saint Roch au XVIIIe siècle. Elle a subi plusieurs restaurations et changements de cloches : en 1997, le coq a été remplacé avant de retrouver sa place en 2005, lorsque les tuiles du clocher ont été remplacées et vernissées. Puis en 2010, la restauration du toit et de l’intérieur de la chapelle a été programmée, la pluie s’inflitrant dans le chœur.

La chapelle abritait deux statues de la Vierge en bois polychrome : la Vierge au manteau du XVIe siècle et la Vierge en prière du XVIIe siècle. D’origine inconnue, elles veillaient sur les habitants. Elles sont à présent dans l’église de Champlitte.

Chapelle du Prélot Le Prélot 70600 Champlitte Champlitte 70600 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

