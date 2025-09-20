Visite libre de La Chapelle du Saint-Esprit Chapelle du Saint-Esprit Quimper

Visite libre de La Chapelle du Saint-Esprit Chapelle du Saint-Esprit Quimper samedi 20 septembre 2025.

Accueil et médiation par l’association des Ouvriers du Saint-Esprit.

Accès à la partie en travaux limité à 10 personnes.

Rdv. 3 rue Étienne Gourmelen.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Chapelle du Saint-Esprit

Visite libre – samedi et dimanche / 14h-18h

La chapelle du premier Grand Séminaire du diocèse de Quimper et Léon fut construite entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Au fil de son histoire et des années, elle est devenue la chapelle de l’hôpital Laennec. Laissée à l’abandon pendant plus de 30 ans, la chapelle fait l’objet de restaurations par l’association des Ouvriers du Saint-Esprit depuis plus de 10 ans.

Chapelle du Saint-Esprit 3 rue Etienne Gourmelen, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne 0298875794 http://lesouvriersdubondieu.com https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-du-saint-esprit-a-quimper Témoin du XVIIIe siècle, la chapelle du Saint-Esprit à Quimper est une belle illustration de la conception architecturale de l’ordre Jésuite.

« La vie de la chapelle est indissociable de celle des bâtiments adjacents : séminaire avant la révolution, prison pendant la Terreur, hôpital militaire, lieu d’hébergement d’enfants abandonnés, de malades et de vieillards encadrés par les religieuses. De 1873 à 1985, ces bâtiments du séminaire deviennent l’hôpital de Quimper. »

Chapelle du premier séminaire du diocèse de Quimper et Léon datant de 1730, devenu la chapelle de l’hôpital Laënnec. Abandonnée aux araignées et aux pigeons après 1985, l’association a entrepris sa rénovation depuis 2013. La chapelle du Saint-Esprit est située en plein centre-ville de Quimper, à 300m de la cathédrale Saint-Corentin. Elle bénéficie de tous les aménagements du centre ville.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper