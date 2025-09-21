Visite libre de la Chapelle du Trescouët Chapelle Notre-Dame-de-Vérité Caudan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Chapelle Notre-Dame-de-Vérité Lieu-Dit Kerblaye, 56850 Caudan, France Caudan 56850 Morbihan Bretagne Chapelle rectangulaire avec bas-côté, au nord, séparé par des arcades ogivales, colonnes sans chapiteaux. Fronton au-dessus de la porte. Pignon d’entrée de forme mi-gothique, mi-Renaissance. En façade sud, porte avec accoalde, fleuron et petits pinacles. Tribune en bois à panneaux représentant les 12 apôtres, le Sauveur, la Vierge et le jugement de Pilate.

