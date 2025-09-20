Visite libre de la chapelle Fromentin CCN – Chapelle Fromentin – Mille Plateaux – Centre chorégraphique national de La Rochelle La Rochelle

Visite libre de la chapelle Fromentin 20 et 21 septembre CCN – Chapelle Fromentin – Mille Plateaux – Centre chorégraphique national de La Rochelle Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Projection d’un film documentaire – durée : 16 minutes

L’équipe de Mille Plateaux vous accueille au cœur de la chapelle Fromentin.

Traversez ce lieu patrimonial atypique et découvrez son histoire, ainsi que celle du Centre Chorégraphique National, à travers la projection d’un film documentaire.

️ Entrée libre

CCN – Chapelle Fromentin – Mille Plateaux – Centre chorégraphique national de La Rochelle 14 rue du Collège, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Visite libre de la chapelle Fromentin

