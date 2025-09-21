Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Kerluan Chapelle Notre-Dame de Kerluan Châteaulin

Gratuit. Sans inscription.

Visite libre : accueil par le comité de la chapelle

La chapelle

Edifice du 16e, restauré au 18e. Plan en croix latine ; sacristie octogonale au sud ; deux contre-forts sur le mur pignon ouest ; porche en arc brisé.

La date de 1623, inscrite sur le linteau supérieur de sa double chambre des cloches, fait du clocher de Notre-Dame de Kerluan, le premier clocher Renaissance de la vallée de l’Aulne.

Calvaire daté de 1639, oeuvre de Roland Doré.

À voir

Peintures murales (18e – début 19e),

Statue d’une vierge allaitante de la 2e moitié du 16e, en pierre de kersanton, portant des traces de polychromie, inscrite sur l’inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés,

Sacristie octogonale,

Vitraux de l’artiste-peintre châteaulinois Jean-François Chaussepied (1944-2024) réalisés entre 1998 et 2021. Maîtres-verrier Alain Grall pour la maîtresse-vitre et Antoine Le Bihan pour les autres vitraux.

« Le travail de Jean-François Chaussepied est selon lui une traduction visuelle de la parole évangélique : une réponse à la lumière.

« Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 8, 12-20.

En ce qui me concerne, je suis simplement « La main qui donne une interprétation de la parole et de l’esprit du texte ». Un vitrail c’est une réponse à la lumière, c’est un merci à la lumière. «

Chapelle construite au 16e siècle, elle a connu de nombreuses restaurations et modifications : clocher à lanternon en 1653, chevet en 1723, sacristie en 1734. Notre-Dame de Kerluan est représentée en Vierge allaitante, elle était invoquée par les mères manquant de lait pour allaiter leur nourrisson. Dans l'enclos le calvaire est daté de 1639, année où la peste sévissait. La fontaine a été déplacée près de la ferme de Stanguivin lors de la construction de la voie express.

à l’échangeur du Pouillot prendre la sortie qui précède celle de Carhaix puis prendre la première à droite et suivre le panneau Chapelle de Kerluan.

Visite libre de la Chapelle du 16e, avec statue de la vierge allaitante du 16e. Exposition Hommage à Jean-François Chaussepied, concepteur des vitraux du chœur et du transept.

(c) Ville de Châteaulin