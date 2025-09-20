Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Pitié LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Pitié LONGNY AU PERCHE Longny les Villages samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Pitié

LONGNY AU PERCHE Chapelle Notre-Dame de Pitié Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Haut lieu de pèlerinage dans le Perche, on venait vénérer « la Piéta » le 8 septembre de chaque année. Elle est située en haut des 33 marches d’un escalier imposant construit à la fin du XIXe siècle. Édifiée à flanc de coteau sur un éperon dominant le bourg, elle marque l’apogée des constructions percheronnes de la Renaissance. Bâtie au XVIe siècle en faveur de la Confrérie de Charité fondée après la guerre de Cent ans, la chapelle est placée sous le vocable de la Vierge de Pitié. Son culte était celui des gens accablés par la maladie et la guerre, n’ayant plus rien à espèrer du Ciel… Si l’on pénètre dans la chapelle par la porte latérale, on remarque la voûte nervurée aux clefs sculptées et de beaux vitraux de la fin du XIXe siècle; un vitrail plus ancien (1556), à gauche dans le chœur, a été restauré en 1634. Au maître-autel, la statue polychrome de Notre-Dame, brisée durant la Révolution, fut reconstituée avec les morceaux mis en lieu sûr par les paroissiens. Les ventaux du portail d’entrée, en chêne, furent finement sculptés en 1895 par l’abbé Vingtier, enfant de Longny. Le portique ouvragé, les angles du clocher, les contreforts de la nef et de ses chapelles comportent des niches sous dais qui abritaient 24 statues détruites sous la Révolution. .

LONGNY AU PERCHE Chapelle Notre-Dame de Pitié Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23

English : Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Pitié

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Pitié Longny les Villages a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche