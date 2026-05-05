Visite libre de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges, chapelle Notre-Dame-des-Neiges, Montagny

Visite libre de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges Dimanche 20 septembre, 13h00 chapelle Notre-Dame-des-Neiges Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter cette pépite patrimoniale, ouverte exceptionnelement !

La chapelle de Notre Dame des Neiges surplombe toute la vallée, et est située à l’intersection de la route du Villard et du Chef-lieu, lorsque l’on monte à Moranche.

Une première chapelle fut érigée en 1750 au lieu-dit la Bonne Fontaine sur le plateau de « La Chal », où se trouvait déjà un petit oratoire. Il s’agissait de concrétiser un vœu des villageois, reconnaissants pour l’intercession de la Vierge Marie qui les avait préservés des conséquences d’une extraordinaire quantité de neige du mois de février à la fin du mois de juin 1749 (d’où son nom).

L’ancienne chapelle de la Challe fut quant à elle démolie durant l’année 1891 et remplacée de nouveau par un petit oratoire, maintenant en ruines.

chapelle Notre-Dame-des-Neiges 73350 Montagny Montagny 73350 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes + 33 479 55 03 77 https://www.valleedebozel.com/chapelle-notre-dame-des-neiges.html#media La chapelle de Notre-Dame des Neiges a été érigée en 1750 à la suite d’un vœu. D’abord construite au lieu-dit “La Bonne Fontaine” au-dessus du plateau de la Challe, elle s’est rapidement dégradée. Elle fut reconstruite plus près des villages en 1891. Accès possible en voiture ou par un chemin de randonnée

Journées européennes du patrimoine 2026

©Geffrey Vabre