Visite libre de la chapelle Notre-Dame du Chêne, Chapelle Notre-Dame du Chêne, Cousance

Visite libre de la chapelle Notre-Dame du Chêne 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame du Chêne Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’édifice concerné s’appelle la chapelle Notre-Dame du Chêne.

Ce lieu patrimoonial est à la fois un espace de mémoire et de recueillement avec une histoire singulière.

Sa belle architecture, qui a fait l’objet d’une profonde rénovation, mérite une visite.

Un totem indicateur renseigne sur l’histoire de ce lieu, très cher aux habitants du territoire.

Chapelle Notre-Dame du Chêne Route de la Chapelle, 39190 Cousance Cousance 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 85 90 21 https://www.mairie-cousance.fr/

L’édifice concerné s’appelle la chapelle Notre-Dame du Chêne.

© Commune de Cousance