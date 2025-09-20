Visite libre de la chapelle privée de Vignemont Loches

Visite libre de la chapelle privée de Vignemont Loches samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de la chapelle privée de Vignemont

5 chemin de la chapelle de Vignemont Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre de la chapelle privée de Vignemont et du jardin-clos qui l’entoure. Explications sur place par le propriétaire de la chapelle. Messe grégorienne à la chapelle dimanche matin à 10h30.

Visite libre de la chapelle privée de Vignemont et du jardin-clos qui l’entoure. Explications sur place par le propriétaire de la chapelle. Messe grégorienne à la chapelle dimanche matin à 10h30. .

5 chemin de la chapelle de Vignemont Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com

English :

Self-guided tour of the Vignemont private chapel and surrounding enclosed garden. On-site explanations by the chapel owner. Gregorian mass at the chapel Sunday morning at 10:30.

German :

Freie Besichtigung der Privatkapelle von Vignemont und des sie umgebenden ummauerten Gartens. Erklärungen vor Ort durch den Besitzer der Kapelle. Gregorianische Messe in der Kapelle am Sonntagmorgen um 10:30 Uhr.

Italiano :

Visita non accompagnata della cappella privata di Vignemont e del giardino recintato che la circonda. Spiegazioni sul posto da parte del proprietario della cappella. Messa gregoriana nella cappella la domenica mattina alle 10.30.

Espanol :

Visita no acompañada de la capilla privada de Vignemont y del jardín cerrado que la rodea. Explicaciones in situ del propietario de la capilla. Misa gregoriana en la capilla el domingo por la mañana a las 10:30.

L’événement Visite libre de la chapelle privée de Vignemont Loches a été mis à jour le 2025-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire