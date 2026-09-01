Visite libre de la chapelle privée de Vignemont Loches
samedi 19 septembre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Visite libre de la chapelle privée de Vignemont
5 chemin de la chapelle de Vignemont Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de la chapelle privée de Vignemont et du jardin-clos qui l’entoure. Explications sur place par le propriétaire de la chapelle. Messe grégorienne à la chapelle dimanche matin à 10h30.
Visite libre de la chapelle privée de Vignemont et du jardin-clos qui l’entoure. Explications sur place par le propriétaire de la chapelle. Messe grégorienne à la chapelle dimanche matin à 10h30. .
5 chemin de la chapelle de Vignemont Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com
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English :
Self-guided tour of the Vignemont private chapel and surrounding enclosed garden. On-site explanations by the chapel owner. Gregorian mass at the chapel Sunday morning at 10:30.
L’événement Visite libre de la chapelle privée de Vignemont Loches a été mis à jour le 2026-09-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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