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Visite libre de la chapelle privée de Vignemont Loches

samedi 19 septembre 2026 · Loches

Visite libre de la chapelle privée de Vignemont Loches

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
5 chemin de la chapelle de Vignemont
Ville
37600 Loches
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Loches

Visite libre de la chapelle privée de Vignemont

5 chemin de la chapelle de Vignemont Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre de la chapelle privée de Vignemont et du jardin-clos qui l’entoure. Explications sur place par le propriétaire de la chapelle. Messe grégorienne à la chapelle dimanche matin à 10h30.
Visite libre de la chapelle privée de Vignemont et du jardin-clos qui l’entoure. Explications sur place par le propriétaire de la chapelle. Messe grégorienne à la chapelle dimanche matin à 10h30.   .

5 chemin de la chapelle de Vignemont Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21  patrimoine@mairieloches.com

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English :

Self-guided tour of the Vignemont private chapel and surrounding enclosed garden. On-site explanations by the chapel owner. Gregorian mass at the chapel Sunday morning at 10:30.

L’événement Visite libre de la chapelle privée de Vignemont Loches a été mis à jour le 2026-09-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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