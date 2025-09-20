Visite libre de la chapelle Saint-Antoine Mesnil-Panneville

Visite libre de la chapelle Saint-Antoine Mesnil-Panneville samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de la chapelle Saint-Antoine

Route de Saint-Antoine Mesnil-Panneville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20

La chapelle Saint-Antoine, construite en 1150, relevait de la commanderie de Saint-Antoine de Grattemont et de l’ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem. Elle accueillait en pèlerinage des malades de la peau. Elle appartient aujourd’hui à Madame Dupont, qui souhaite vous la faire découvrir en visite libre durant les Journées Européennes du Patrimoine. .

Route de Saint-Antoine Mesnil-Panneville 76570 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 95 97 11

English : Visite libre de la chapelle Saint-Antoine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite libre de la chapelle Saint-Antoine Mesnil-Panneville a été mis à jour le 2025-08-28 par Yvetot Normandie Tourisme