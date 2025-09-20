Visite libre de la Chapelle Saint-Bernardin rue du Dr Rostan, Antibes Antibes
Visite libre de la Chapelle Saint-Bernardin rue du Dr Rostan, Antibes Antibes samedi 20 septembre 2025.
Visite libre de la Chapelle Saint-Bernardin 20 et 21 septembre rue du Dr Rostan, Antibes Alpes-Maritimes
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00
La Chapelle Saint Bernardin a été édifiée au XVIè siècle . De 1581à la Révolutionn elle a abrité la confrérie des Pénitents Blancs de Saint Bernardin. A la révolution, la chapelle devient « Bien national ». le bâtiment est rendu au culte en 1827. En 1833, l’ancien réfectoire de la chapelle est aménagé pour recevoir l’école communale.
Restaurée en 2011, elle a reçu les Rubans du Patrimoine.
rue du Dr Rostan, Antibes antibes Antibes 06600 Vieil Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Visite libre de la Chapelle Saint Bernardin qui a été édifiée au XVIè siècle chapelle antibes
© J. Plantadis