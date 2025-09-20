Visite libre de la Chapelle Saint-Bernardin rue du Dr Rostan, Antibes Antibes

entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

La Chapelle Saint Bernardin a été édifiée au XVIè siècle . De 1581à la Révolutionn elle a abrité la confrérie des Pénitents Blancs de Saint Bernardin. A la révolution, la chapelle devient « Bien national ». le bâtiment est rendu au culte en 1827. En 1833, l’ancien réfectoire de la chapelle est aménagé pour recevoir l’école communale.

Restaurée en 2011, elle a reçu les Rubans du Patrimoine.

© J. Plantadis