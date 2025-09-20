Visite libre de la chapelle Saint-Clément- Journées Européennes du Patrimoine Vallons-de-l’Erdre

Le week-end du 20 et 21 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) ! Cette année 2025 le thème mit à l’honneur est le patrimoine architectural.

Détruite au XVe siècle, puis reconstruite en 1758. Dès le Moyen Âge, elle était un lieu de pèlerinage, en particulier pour implorer des conditions climatiques favorables. Elle est située au Grand Coiscault, route de Riaillé à Saint-Sulpice-des-Landes. .

English :

On the weekend of September 20 and 21, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)! This year, 2025, the theme is architectural heritage.

German :

Am Wochenende des 20. und 21. Septembers können Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes (JEP) das Kulturerbe des Pays d’Ancenis (wieder)entdecken! Das Thema des diesjährigen Tages ist das architektonische Erbe.

Italiano :

Il fine settimana del 20 e 21 settembre, venite a (ri)scoprire il patrimonio della regione di Ancenis durante le Giornate europee del patrimonio (JEP)! Quest’anno, 2025, il tema è il patrimonio architettonico.

Espanol :

El fin de semana del 20 y 21 de septiembre, venga a (re)descubrir el patrimonio de la región de Ancenis durante las Jornadas Europeas del Patrimonio (JEP) Este año, 2025, el tema es el patrimonio arquitectónico.

