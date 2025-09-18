VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE SAINT-ETIENNE DE CAVALL La Salvetat-sur-Agout
D907 La Salvetat-sur-Agout Hérault
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-21
2025-09-18
Nichée entre l’Agoût et la Vèbre, la chapelle Saint-Étienne de Cavall, dite Notre-Dame d’Entraygues, veille sur la Salvetat-sur-Agout depuis le Moyen Âge.
Ce petit édifice roman, inscrit Monument Historique, intrigue par sa mystérieuse Vierge Noire.
34330 Hérault Occitanie
English :
Nestling between the Agoût and Vèbre rivers, the chapel of Saint-Étienne de Cavall, also known as Notre-Dame d’Entraygues, has watched over La Salvetat-sur-Agout since the Middle Ages.
This small Romanesque edifice, listed as a Monument Historique, intrigues visitors with its mysterious Black Madonna.
German :
Die zwischen den Flüssen Agoût und Vèbre gelegene Kapelle Saint-Étienne de Cavall, auch Notre-Dame d’Entraygues genannt, wacht seit dem Mittelalter über La Salvetat-sur-Agout.
Dieses kleine romanische Gebäude, das als historisches Monument eingetragen ist, fasziniert durch seine mysteriöse Schwarze Madonna.
Italiano :
Incastonata tra i fiumi Agoût e Vèbre, la cappella di Saint-Étienne de Cavall, nota come Notre-Dame d’Entraygues, veglia su La Salvetat-sur-Agout fin dal Medioevo.
Questo piccolo edificio romanico, classificato come Monumento Storico, incuriosisce i visitatori con la sua misteriosa Madonna Nera.
Espanol :
Enclavada entre los ríos Agoût y Vèbre, la capilla de Saint-Étienne de Cavall, conocida como Notre-Dame d’Entraygues, vigila La Salvetat-sur-Agout desde la Edad Media.
Este pequeño edificio románico, declarado Monumento Histórico, intriga a los visitantes con su misteriosa Virgen Negra.
