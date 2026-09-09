UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Léchiagat

Visite libre de la Chapelle Saint Fiacre, à Treffiagat, Chapelle Saint Fiacre, Léchiagat

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint Fiacre · Léchiagat

Visite libre de la Chapelle Saint Fiacre, à Treffiagat, Chapelle Saint Fiacre, Léchiagat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Saint Fiacre
Adresse
Rue de la Chapelle 29730 Treffiagat
Ville
29730 Léchiagat
Département
Finistère

Visite libre de la Chapelle Saint Fiacre, à Treffiagat 19 et 20 septembre Chapelle Saint Fiacre Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Pour la visite libre, des plaquettes disponibles en 5 langues : français, allemand, anglais, espagnol et breton seront disponibles à l’accueil.

Chapelle Saint Fiacre Rue de la Chapelle 29730 Treffiagat Léchiagat 29730 Finistère Bretagne https://treffiagat.bzh/patrimoine/chapelle-saint-fiacre/ https://www.facebook.com/groups/treffiagarts;https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-saint-fiacre-a-treffiagat/101342 La Chapelle Saint Fiacre date du XVIème siècle.
Elle est dotée d’une fontaine dédiée à Saint Fiacre qui prend sa source sous la chapelle.
Son clocher est particulier car il présente une dissymétrie par rapport à la porte d’accès. L’intérieur présente une charpente bleue azur en coque de bateau renversée. 7 statues sont présentées à l’intérieur toutes sont des années 1850. En voiture : La chapelle dispose d’un petit parking, quelques places sont également disponibles de l’autre côté de la chaussée.
Visite libre

© Sylvie Galas