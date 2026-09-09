Visite libre de la Chapelle Saint Fiacre, à Treffiagat, Chapelle Saint Fiacre, Léchiagat

Informations pratiques

Visite libre de la Chapelle Saint Fiacre, à Treffiagat 19 et 20 septembre Chapelle Saint Fiacre Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Pour la visite libre, des plaquettes disponibles en 5 langues : français, allemand, anglais, espagnol et breton seront disponibles à l’accueil.

Chapelle Saint Fiacre Rue de la Chapelle 29730 Treffiagat Léchiagat 29730 Finistère Bretagne https://treffiagat.bzh/patrimoine/chapelle-saint-fiacre/ https://www.facebook.com/groups/treffiagarts;https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-saint-fiacre-a-treffiagat/101342 La Chapelle Saint Fiacre date du XVIème siècle.

Elle est dotée d’une fontaine dédiée à Saint Fiacre qui prend sa source sous la chapelle.

Son clocher est particulier car il présente une dissymétrie par rapport à la porte d’accès. L’intérieur présente une charpente bleue azur en coque de bateau renversée. 7 statues sont présentées à l’intérieur toutes sont des années 1850. En voiture : La chapelle dispose d’un petit parking, quelques places sont également disponibles de l’autre côté de la chaussée.

Visite libre

© Sylvie Galas