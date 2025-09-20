Visite libre de la chapelle Saint Georges Le Bocasse

Route de Valmartin Le Bocasse Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, visite libre de la chapelle Saint Georges de Valmartin au Bocasse avec son porche en bois, ses colombages. XIIIe, XVIe et XVIIIe siècle. .

Route de Valmartin Le Bocasse 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 22 24

