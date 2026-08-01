Informations pratiques

Pédernec

Visite libre de la Chapelle Saint Hervé

Menez Bre Pédernec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 14:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Elle domine le Menez Bré et l’horizon. Par temps clair le regard porte à 50 kilomètres à la ronde. Les fondations de la chapelle seraient très anciennes. (5ème siècle). C’est un édifice rectangulaire classé depuis 1962, en cours de restauration complète. Patron des bardes et des musiciens bretons, Saint Hervé est invoqué pour guérir les maladies des yeux.

La chapelle Saint Hervé est ouverte les dimanches de juillet et août de 14h à 18h (sauf impossibilité de dernière minute). .

Menez Bre Pédernec 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 06 56 64

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English :

L’événement Visite libre de la Chapelle Saint Hervé Pédernec a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol