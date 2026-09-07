Visite libre de la chapelle Saint-Léonard de Vezon, Chapelle Saint-Léonard de Vezon, Vezon

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle Saint-Léonard de Vezon 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Léonard de Vezon Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite libre.

Chapelle Saint-Léonard de Vezon Rue des Vignerons 57420 Marieulles Vezon 57420 Moselle Grand Est 06 74 41 00 86 https://marieulles.com/patrimoine/ La chapelle de Vezon fut construite en 1538 par les moines de Saint-Clément, et dédiée à saint Léonard, saint patron fêté le 6 novembre.

En 1908, la chapelle est rénovée : on y rajoute trois vitraux (dons des familles du village), un autel en métal (le précédent était en pierre) provenant d’une paroisse de Montigny-lès-Metz et la sacristie (abattue en 1994, car elle compromettait la stabilité du clocher).

La cloche actuelle, note « ré », a été mise en place en 1922. Elle porte l’inscription suivante:

» Je m’appelle Jeanne d’Arc

Offerte par les habitants de Vezon

Je viens remplacer ma sœur enlevée par les allemands en 1918

J’ai eu pour parrain Roger Lemoine

Pour marraine Marie-Louise Jaspard

J’ai été bénie par Monsieur l’abbé Losson curé de Marieulles en 1922″. Accès voiture : parking à proximité immédiate

Accès bus Le Met : Arrêt Vezon

Visite libre.