Visite libre de la Chapelle Saint-Roch Chapelle Saint-Roch / Daoulas Daoulas

Visite libre de la Chapelle Saint-Roch 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Roch / Daoulas Finistère

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Nichée dans son petit coin de verdure, surplombant la cité, cette jolie chapelle s’élève sur un site très ancien, comme en témoigne une croix romane monolithe en granit érigée à proximité. Les archives les plus anciennes attestent une présence gallo-romaine et, peut-être, un fanum (temple). Le site est christianisé par la construction de cette chapelle dédiée à Saint Roch, invoqué pour arrêter la peste. Une épidémie ravage en effet la région en 1597. Son architecture modeste actuelle date du XVIIIe siècle.

Chapelle Saint-Roch / Daoulas rue Saint-Roch, 29460, Daoulas Daoulas 29460 Finistère Bretagne La chapelle dédiée à saint Roch occupe aujourd'hui un promontoire dominant l'ancienne abbaye Notre-Dame et le bourg médiéval de Daoulas. Bâtie vers le milieu du XVIIIe siècle, ses origines restent encore très obscures (absence d'archives pour la chapelle) mais au vu de la toponymie locale elle a très probablement été construite sur un lieu antique, peut-être un fanum (temple) gallo-romain, christianisé par la suite comme le montre la présence d'une croix romane en granit.

