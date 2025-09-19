Visite libre de la Chapelle Saint-Samson Chapelle Saint-Samson Argenton

Visite libre de la Chapelle Saint-Samson Chapelle Saint-Samson Argenton vendredi 19 septembre 2025.

Visite libre de la Chapelle Saint-Samson 19 – 21 septembre Chapelle Saint-Samson Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Portes ouvertes dans cette chapelle du 17e siècle posée au bord de l’eau sur la côte sauvage de Landunvez. Vous pourrez admirer le retable restauré, avec en son centre l’oeuvre d’Augustin Frison-Roche, jeune peintre qui a réalisé la fresque monumentale de l’Apocalypse pour la Cathédrale de St Malo, et exposé au Collège des Bernardins à Paris sur le thème de la Nativité. Le nouveau tableau spécialement réalisé pour la Chapelle St Samson s’intitule « Notre Dame de la mer d’Iroise ».

Chapelle Saint-Samson Route touristique 29840 Landunvez Argenton 29840 Finistère Bretagne https://www.chapelleslandunvez.fr/saint-samson https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-saint-samson-a-landunvez/100161

Portes ouvertes dans cette chapelle du 17e siècle posée au bord de l’eau sur la côte sauvage de Landunvez. Vous pourrez admirer le retable restauré, avec en son centre l’oeuvre d’Augustin jeune qui a…

Association de Sauvegarde des Chapelles de Landunvez