Visite libre de la Chapelle Sainte Anne Chapelle Sainte-Anne Laigné-en-Belin samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Venez découvrir la Chapelle Sainte-Anne à Laigné-Saint-Gervais

La Chapelle Sainte Anne a été restaurée par l’association de protection du patrimoine de la commune. Les bénévoles ont oeuvré pour refaire la façade du bâtiment mais également toutes les peintures à l’intérieur.

Depuis 2024, un parcours d’interprétation vous permets grâce à des panneaux d’informations situés sur tout le site, de connaître l’histoire, mais aussi l’évolution des travaux effectués par l’association.

Chapelle Sainte-Anne sainte anne 72220 laigné en belin Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire Chapelle Sainte-Anne, Laigné-en-Belin

Journées européennes du patrimoine 2025

Communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois