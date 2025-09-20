Visite libre de la chapelle Sainte-Émérance Chapelle Sainte-Émérance Erdre-en-Anjou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Chapelle classée au titre des monuments historiques. Construite vers 1472 par la volonté du roi Louis XI en action de grâce à Ste Emérance qui le guérit « d’un mal de panse » alors qu’il chassait en forêt de Longuenée.

Cette chapelle cache des richesses (voûtes, portail, autel, sculptures) et la statue de Ste Emérance, vierge romaine lapidée qui avait déjà en ce lieu un oratoire.

