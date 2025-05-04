Visite libre de la chapelle Sainte Euphémie Saint-Uze

Visite libre de la chapelle Sainte Euphémie Saint-Uze dimanche 4 mai 2025.

Visite libre de la chapelle Sainte Euphémie

Chapelle Sainte Euphémie Saint-Uze Drôme

Début : Dimanche 2025-05-04 14:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

2025-05-04 2025-05-18 2025-06-01 2025-06-15 2025-07-06 2025-07-20 2025-08-03 2025-08-17 2025-09-07 2025-10-05

Venez découvrir ou redécouvrir la chapelle qui surplombe le village de Saint Uze. Visites libres et exposition relayant les travaux réalisés par l’association « Les amis de la chapelle ».

Chapelle Sainte Euphémie Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amis.chapel26240@gmail.com

English :

Come and discover or rediscover the chapel overlooking the village of Saint Uze. Self-guided tours and exhibition of work carried out by the « Les amis de la chapelle » association.

German :

Entdecken Sie die Kapelle, die das Dorf Saint Uze überragt, oder entdecken Sie sie wieder. Freie Besichtigungen und eine Ausstellung über die Arbeiten des Vereins « Les amis de la chapelle ».

Italiano :

Venite a scoprire o riscoprire la cappella che domina il villaggio di Saint Uze. Sono previste visite gratuite e un’esposizione dei lavori realizzati dall’associazione « Les amis de la chapelle ».

Espanol :

Venga a descubrir o redescubrir la capilla que domina el pueblo de Saint Uze. Habrá visitas gratuitas y una exposición de los trabajos realizados por la asociación « Les amis de la chapelle ».

L’événement Visite libre de la chapelle Sainte Euphémie Saint-Uze a été mis à jour le 2025-05-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche