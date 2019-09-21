Visite libre de la chapelle Sainte-Glossinde / Evêché de Metz Ancienne abbaye Sainte-Glossinde Metz

Visite libre de la chapelle Sainte-Glossinde / Evêché de Metz Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h30 Ancienne abbaye Sainte-Glossinde Moselle

Entrée libre et gratuite

Début : 2019-09-21T09:00:00 – 2019-09-21T12:15:00

Fin : 2019-09-21T13:30:00 – 2019-09-21T17:30:00

Ancienne abbaye Sainte-Glossinde 15 Pl. Sainte-Glossinde, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est Abbaye fondée au VIIe siècle et occupée par les soeurs bénédictines. Au XVIIIe siècle, les abbesses entreprennent des travaux : 1717, le chapitre, le réfectoire et la cuisine sont réunis dans une même aile du bâtiment ; édification d’une nouvelle église entre 1752 et 1757. L’ancienne salle du chapitre conserve des boiseries sur l’ensemble de ses murs, et des peintures dans les lunettes des voûtes.

La chapelle de l’évêché de Metz est l’un des plus anciens bâtiments chrétiens de la ville de Metz. Un trésor peu connu : l’autel dissimulé dans l’armoire datant de la Révolution. chapelle architecture

Rodolphe Lebois