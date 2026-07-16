Visite libre de la chapelle Sainte-Matrone, Chapelle Sainte-Matrone, Mazères-sur-Salat

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle Sainte-Matrone 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Matrone Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de la chapelle romane Sainte-Matrone, datant du XIIe siècle.

Chapelle Sainte-Matrone 31260 Mazères-sur-Salat Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie Cette chapelle romane isolée du XIe siècle, est dédiée à sainte Matrone (ce qui est rare !), une sainte martyrisée du Ve siècle, venue de Thessalonique (Grèce). Il s’agit d’une patronne oubliée de Barcelone.

Vsitel libre de la chaplle romaine

©Duran Marie Odette