Visite libre de la chapelle Sainte-Matrone, Chapelle Sainte-Matrone, Mazères-sur-Salat
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte-Matrone · Mazères-sur-Salat
Informations pratiques
Visite libre de la chapelle Sainte-Matrone 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Matrone Haute-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de la chapelle romane Sainte-Matrone, datant du XIIe siècle.
Chapelle Sainte-Matrone 31260 Mazères-sur-Salat Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie Cette chapelle romane isolée du XIe siècle, est dédiée à sainte Matrone (ce qui est rare !), une sainte martyrisée du Ve siècle, venue de Thessalonique (Grèce). Il s’agit d’une patronne oubliée de Barcelone.
Vsitel libre de la chaplle romaine
©Duran Marie Odette