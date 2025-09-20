Visite libre de la chapelle Sainte Matrone Chapelle Sainte-Matrone Mazères-sur-Salat

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

⛪ Chapelle romane du XIIᵉ siècle

Profitez d’une visite libre de cette charmante chapelle romane du XIIᵉ siècle, témoin d’un patrimoine architectural et spirituel préservé.

Chapelle Sainte-Matrone 31260 Mazères-sur-Salat Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie Cette chapelle romane isolée du XIe siècle, est dédiée à sainte Matrone (ce qui est rare !), une sainte martyrisée du Ve siècle, venue de Thessalonique (Grèce). Il s’agit d’une patronne oubliée de Barcelone.

© Marie-Odette Duran