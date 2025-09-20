Visite libre de la Chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus à Langlade. Chapelle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus Langlade

Visite libre de la Chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Langlade. Chapelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus Langlade samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T21:30:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

La mission Catholique de Saint-Pierre et Miquelon vous invite à l’occasion de cette 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine, à découvrir ou redécouvrir cet édifice religieux avant rénovation.

Chapelle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus Saint-Pierre et Miquelon Langlade 97500 Vide Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon 0508410240 https://catholiques17.fr/spm/patrimoine/chapelle-ste-therese/ La première chapelle de Langlade, dédiée à Sainte-Philomène, a été construite en 1876 sur l’Isthme de Langlade. Par manque de ressources, elle se détériora avant d’être renversée par le vent au cours de l’hiver 1925-1926.

Après cet événement, le clergé décida de reconstruire une chapelle dans un endroit plus abrité et plus fréquenté, sur le site actuel. Selon la tradition orale, les vieilles fenêtres de la chapelle Sainte-Philomène avaient été récupérées et réutilisées dans la construction de la nouvelle chapelle.

Elle fut édifiée par Théophile Vigneau, aidé de cinq ouvriers. A l’occasion de sa bénédiction, le 19 septembre 1927, 17 doris chargés de paroissiens sont venus de l’île-aux-Marins assister à la cérémonie. Si la chapelle servait principalement aux estivants de Langlade, elle accueillait également un pèlerinage pour les habitants de Saint-Pierre et de l’Île-aux-Marins. Les pèlerinages avaient généralement lieu le 1er ou le 2 août, avec des flottilles de doris venant de Saint-Pierre, de l’Île-aux-Marins et de Miquelon.

Le 2 août 1942 par exemple, 60 pèlerins avaient fait le déplacement pour assister à la messe, le lendemain, 20 autres étaient attendus. Mais les pèlerinages se produisaient également à d’autres dates (13 juillet en 1939, 25 août d’autres années…).

Initialement, la chapelle consistait en une nef et un chœur. La pièce à gauche du chœur servait à héberger le prêtre qui pouvait avoir besoin de passer la nuit à Langlade. La pièce de droite servait de sacristie, de dépôt pour les objets liturgiques et pour la préparation des services religieux.

Plus récemment, une grande extension fut rajoutée à l’arrière du bâtiment, servant aujourd’hui de cuisine et de chaufferie. L’accès entre l’appartement d’origine du prêtre et le chœur a été bouché. L’entrée se fait maintenant par cette rallonge, utilisant l’appartement comme une chambre pour les visiteurs éventuels.

L’intérieur de la chapelle est complètement recouvert de lambris de pin, placé verticalement sur les murs. Le chœur dispose d’une voûte en berceau également couverte en pin. La nef contient de simples bancs en bois. Deux tirants métalliques traversent la nef au niveau de la sablière afin d’aider à la stabilisation de la chapelle. Apparemment, ces tiges ont été installées après la construction du bâtiment, par crainte de voir le bâtiment abattu par le vent. Le clocher a également subi des réparations, probablement aussi en raison du vent. Un bénitier se trouve près de la porte d’entrée.

Dans le chœur se trouvent des statues du Sacré-Cœur et de la Vierge (cette statue vient de la manufacture P. Nogues, de Bordeaux). Les Stations du Chemin de Croix appliquées sur les murs de la nef sont en cuivre émaillé, dans le style Post-Vatican II qui sont devenues plus communes dans les églises romaines catholiques à la fin des années 1960 et dans les années 1970. La fondation en béton a été reconstruite en 1941.

Référence « Architecture et Habitat » édité par l’Arche

La chapelle compte parmi les six lauréats des sites départementaux ultramarins en péril qui bénéficieront d’un soutien financier dans le cadre du Loto du Patrimoine en 2025.

Mission Catholique de Saint-Pierre-et-Miquelon