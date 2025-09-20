Visite libre de la chapelle souterraine du presbytère La Chapelle Souterraine du Presbytère Pontoise

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le presbytère abrite une ancienne carrière circulaire avec une salle transformée en chapelle souterraine.

La Chapelle Souterraine du Presbytère 25 rue Thiers 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 01 34 43 35 15 http://www.ville-pontoise.fr Le centre ancien et le château de Pontoise ont été édifiés sur un sol calcaire. L’extraction des matériaux nécessaires à la construction a laissé de nombreuses caves aux styles variés. Cette cave correspond probablement à une carrière d’extraction du calcaire partiellement aménagée. Elle est constituée de deux travées irrégulières et d’une galerie circulaire taillée dans le roc. À l’angle des rues Thiers et de la Bretonnerie SNCF gare du Nord ou gare Saint-Lazare gare de Pontoise / RER C / A 15

