Visite libre de la Chapelle St Julien de Flainville Le Bourg-Dun

Informations pratiques

Le Bourg-Dun

Visite libre de la Chapelle St Julien de Flainville

Chapelle Saint Julien de Flainville Le Bourg-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de la Chapelle Saint-Julien de Flainville. Chapelle seigneuriale du XIVème siècle restaurée par l’association les Campagn’Arts au début des années 2000.

Cette remarquable chapelle du XIVe siècle est sise au hameau de Flainville (hameau se trouvant à quelques kilomètres de l’embouchure du Dun, et appartenant à la commune du Bourg-Dun). Ce bâtiment fut construit en 1324 sur l’ordre d’Estout de Gruchet, seigneur et patron de Saint-Denis-du-Val, au sein même de son manoir. La chapelle fut fondée en l’honneur de Dieu et de Saint Julien, et le vivre d’un chapelain qui dore en avant (sic !) y sera institué de par lui et ses successeurs . Ainsi, la chapelle fut placée sous la protection de Saint-Julien l’Hospitalier. Selon la légende, une prédiction lui aurait annoncé qu’il tuerait son père et sa mère. Afin de fuir cet horrible présage, il quitta ses parents pour se marier et partir à la guerre. Cependant, il tua ses parents par méprise. Désemparé par ce geste, il se fit passeur au bord d’un fleuve pour conduire les malades dans un hôpital jusqu’à ce que le Christ, alors déguisé en lépreux, lui accorde son pardon. La chapelle se trouve aujourd’hui comprise dans un grand corps de ferme à l’entrée duquel se dresse un très beau calvaire La chapelle Saint-Julien a été restaurée par l’association Les Campagn’Arts du Bourg-Dun. La petite chapelle seigneuriale contient des peintures murales de la fin du Moyen Âge Annonciation, Visitation, Nativité, Couronnement de la Vierge et huit anges musiciens. Les travaux de restauration de la nef principale ont mis à jour quatre larges tableaux de cette époque qui décrivent la vie de Saint Julien l’Hospitalier. À l’issue d’un concours, les Campagn’Arts ont confié à Paul Kichilov la réalisation de 11 bas-reliefs de terre cuite émaillée créés d’après le conte de Gustave Flaubert La Vie de Saint Julien l’Hospitalier. Cet ensemble installé en 2009 fait ressortir le vitrail moderne de Patrick Forfait (2001)

Ouvert de 9h à 22h le vendredi, samedi et dimanche. .

Chapelle Saint Julien de Flainville Le Bourg-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 89 86 72 07

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English : Visite libre de la Chapelle St Julien de Flainville

L’événement Visite libre de la Chapelle St Julien de Flainville Le Bourg-Dun a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre