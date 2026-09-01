Informations pratiques

Loguivy-Plougras

Visite libre de la chapelle St Yves

Trogorre Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre gratuite .

Trogorre Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 38 52 59

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English :

L’événement Visite libre de la chapelle St Yves Loguivy-Plougras a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose