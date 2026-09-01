AGENDA · Loguivy-Plougras
Visite libre de la chapelle St Yves Loguivy-Plougras
samedi 19 septembre 2026 · Loguivy-Plougras
Informations pratiques
Loguivy-Plougras
Visite libre de la chapelle St Yves
Trogorre Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre gratuite .
Trogorre Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 38 52 59
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English :
L’événement Visite libre de la chapelle St Yves Loguivy-Plougras a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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