Visite libre de la Chapelle Ste Barbe, Chapelle Sainte-Barbe, Cast

Informations pratiques

Visite libre de la Chapelle Ste Barbe 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Barbe Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La chapelle Sainte-Barbe fut construite, selon la tradition, par des moines habitant près du village du Rest.

Chapelle Sainte-Barbe 29550 Ploéven Cast 29550 Finistère Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00005296 La chapelle Sainte-Barbe fut construite, selon la tradition, par des moines habitant près du village du Rest, dans un endroit appelé Karhent-Rhun-Lann.

La Chapelle datée du XVIe siècle a une sacristie qui porte la date de 1736. Elle est composée d’une nef et d’un chœur avec deux chapelles latérales formant un tau.

Visite libre de la chapelle

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