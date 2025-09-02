Visite libre de la Cité en famille avec la brochure « Explorateurs : le patrimoine de la cité » Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Dijon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte du patrimoine architectural de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon avec la brochure Explorateurs : le patrimoine de la cité, proposée par Dijon, Ville d’art et d’histoire.

Elle permettra aux enfants de visiter de manière ludique le site de l’ancien hôpital général, en compagnie de plusieurs personnages étonnants comme un apothicaire, un squelette ou un architecte.

Rendez-vous au 1204, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine – Cité internationale de la gastronomie et du vin, pour récupérer la brochure.

Renseignements : 03 80 48 85 26 ou patrimoine@ville-dijon.fr

Site internet : patrimoine.dijon.fr

Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Parvis de l’Unesco, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 85 26 http://patrimoine.dijon.fr https://www.facebook.com/Dijonpatrimoine [{« link »: « mailto:patrimoine@ville-dijon.fr »}, {« link »: « https://patrimoine.dijon.fr/ »}, {« link »: « mailto:patrimonio@ville-dijon.it »}, {« link »: « mailto:%5Bpatrimoine@ville-dijon.fr%5D(mailto:patrimoine@ville-dijon.fr) »}] Véritable porte ouverte sur Dijon, le 1204 dévoile les richesses du patrimoine ancien et contemporain de la ville et explore 2 000 ans de son évolution urbaine. Survolez Dijon et ses paysages et hissez-vous au sommet de la ville pour l’embrasser d’un regard. Plongez dans l’histoire de la cité et poussez les portes de ses habitats remarquables. Effleurez d’un geste les matériaux qui la composent et imprégnez-vous de ses couleurs. Puis naviguez à travers la multiplicité des regards artistiques suscités par Dijon.

Enfin, découvrez l’histoire de l’ancien hôpital général dans lequel le 1204 est installé.

Expositions temporaires, visites ou ateliers, le 1204 s’anime tout au long de l’année. Accès au pôle d’échange Monge – Cité de la gastronomie (Tram T2 – bus et lianes Divia – navette Divia City) | Parking Monge à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Jérémy Soheylian / Ville de Dijon