Visite libre de la cité féodale et de l’église de Saint-Vérain, Le Bourg Saint-Vérain, Saint-Vérain

Informations pratiques

Visite libre de la cité féodale et de l’église de Saint-Vérain Vendredi 18 septembre, 08h00 Le Bourg Saint-Vérain Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Visitez la cité féodale des seigneurs de Saint-Vérain, passez les murailles et les portes afin de découvrir la première enceinte (le village), la deuxième enceinte (l’ancien château) et la troisième enceinte (le château, la chapelle, le donjon). Admirez l’église bénédictine de transition entre le style roman et le style gothique, construite aux XIIe et XIIIe siècles, riche de son architecture, de ses vitraux et de ses statues.

Le Bourg Saint-Vérain 58310 Saint-Vérain Saint-Vérain 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Visitez la cité féodale des seigneurs de Saint-Vérain, passez les murailles et les portes afin de découvrir la première enceinte (le village), la deuxième enceinte (l’ancien château) et la troisième…

© Commune de Saint-Vérain