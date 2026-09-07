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Visite libre de la cité féodale et de l’église de Saint-Vérain, Le Bourg Saint-Vérain, Saint-Vérain

vendredi 18 septembre 2026 · Le Bourg Saint-Vérain · Saint-Vérain

Visite libre de la cité féodale et de l’église de Saint-Vérain, Le Bourg Saint-Vérain, Saint-Vérain

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Le Bourg Saint-Vérain
Adresse
58310 Saint-Vérain
Ville
58310 Saint-Vérain
Département
Nièvre
Tarif
Entrée libre

Visite libre de la cité féodale et de l’église de Saint-Vérain Vendredi 18 septembre, 08h00 Le Bourg Saint-Vérain Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Visitez la cité féodale des seigneurs de Saint-Vérain, passez les murailles et les portes afin de découvrir la première enceinte (le village), la deuxième enceinte (l’ancien château) et la troisième enceinte (le château, la chapelle, le donjon). Admirez l’église bénédictine de transition entre le style roman et le style gothique, construite aux XIIe et XIIIe siècles, riche de son architecture, de ses vitraux et de ses statues.

Le Bourg Saint-Vérain 58310 Saint-Vérain Saint-Vérain 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Visitez la cité féodale des seigneurs de Saint-Vérain, passez les murailles et les portes afin de découvrir la première enceinte (le village), la deuxième enceinte (l’ancien château) et la troisième…

© Commune de Saint-Vérain

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