Visite libre de la cité, Le Firal, Prats-de-Mollo-la-Preste
samedi 19 septembre 2026 · Le Firal · Prats-de-Mollo-la-Preste
Informations pratiques
Visite libre de la cité 19 et 20 septembre Le Firal Pyrénées-Orientales
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Découvrez le village à travers huit photographies anciennes de Prats-de-Mollo-la-Preste.
Un guide est disponible gratuitement au Point Information Touristique.
Profitez également de l’ouverture des monuments tout au long du week-end.
Le Firal 1 plaça Le Firal, 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie
Une découverte du village à travers 8 photographies anciennes de Prats-de-Mollo-la-Preste.
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