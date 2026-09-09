Visite libre de la cité, Le Firal, Prats-de-Mollo-la-Preste

Informations pratiques

Visite libre de la cité 19 et 20 septembre Le Firal Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez le village à travers huit photographies anciennes de Prats-de-Mollo-la-Preste.

Un guide est disponible gratuitement au Point Information Touristique.

Profitez également de l’ouverture des monuments tout au long du week-end.

Le Firal 1 plaça Le Firal, 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie

Une découverte du village à travers 8 photographies anciennes de Prats-de-Mollo-la-Preste.

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