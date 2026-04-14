Visite libre de la collection permanente, commentaires sur la maquette du port sur demande et visite avec chant basque improvisé, Musée basque et de l’histoire de Bayonne, Bayonne

Visite libre de la collection permanente, commentaires sur la maquette du port sur demande et visite avec chant basque improvisé Samedi 23 mai, 18h00 Musée basque et de l’histoire de Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le Musée Basque et de l’histoire de Bayonne vous invite à découvrir gratuitement ses collections permanentes de 18h à 23h.

Des médiateurs seront présents devant la maquette du port de Bayonne pour éclairer votre visite.

Des chants basques improvisés (bertso), interprétés par les élèves de CM de l’école Jean-Moulin à Bayonne, émailleront le parcours permanent.

Musée basque et de l’histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires, 64100 Bayonne, France Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559590898 https://www.musee-basque.com https://www.instagram.com/musee.basque/ Musée de société présentant la civilisation basque traditionnelle, ainsi que l’histoire de Bayonne Gare SNCF à 10 min à pied. Arrêts autobus Txik Txak à 5 min. Parking vélo au pied du bâtiment. Parking voiture : Sainte-Claire ou Boufflers.

Le Musée Basque et de l’histoire de Bayonne vous invite à découvrir gratuitement ses collections permanentes de 18h à 23h.

© Musée basque et de l’histoire de Bayonne