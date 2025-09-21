Visite libre de la Collégiale Notre-Dame des Marais Collégiale Notre-Dame des Marais Villefranche-sur-Saône

Plongez dans l’histoire de la célèbre collégiale Notre-Dame des Marais !

Construite entre le 12e et le 16e siècle, la collégiale est classée à l’inventaire par la liste de 1840 des monuments historiques. Son orgue Callinet, en restauration actuellement, l’est également. Il est d’ailleurs l’un des rares à être doublement classé aux Monuments historiques, au titre à la fois de sa qualité sonore et de sa coque en chêne aux riches attributs, sur deux niveaux de buffet.

Collégiale Notre-Dame des Marais 719 rue Nationale, 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes La collégiale Notre Dame des Marais fut construite dans les marais du Morgon (rivière traversant la ville) où des bergers auraient découvert, selon une légende, une statue de la Vierge.

En plein centre-ville, sur la rue Nationale, la collégiale Notre-Dame des Marais est l’un des plus beaux témoins du patrimoine de Villefranche-sur-Saône. Symbole incontournable de la cité, elle fait partie intégrante de la vie et de l’identité caladoises. Accessible en fauteuil roulant en autonomie

