Visite libre de la Collégiale Saint Barnard Journées Européennes du Patrimoine Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère

Collégiale Saint Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

L’association des Amis de Saint Barnard vous propose une visite libre de la Collégiale Saint Barnard dans le cadre de la 42ème édition des Journées Européennes du Patrimoine.

Collégiale Saint Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@amisdesaintbarnard.fr

English :

The Association des Amis de Saint Barnard (Friends of Saint Barnard) is offering a free tour of the Collégiale Saint Barnard as part of the 42nd European Heritage Days.

German :

Der Verein der Freunde von Saint Barnard bietet Ihnen im Rahmen der 42. Ausgabe der Europäischen Tage des Kulturerbes eine freie Besichtigung der Stiftskirche Saint Barnard an.

Italiano :

L’associazione Amici di San Barnard offre una visita gratuita alla Collegiata di San Barnard nell’ambito delle 42esime Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

La asociación Amigos de San Barnardo ofrece una visita gratuita a la Colegiata de San Barnardo en el marco de las 42ª Jornadas Europeas del Patrimonio.

