Visite libre de la Collégiale Saint Barnard Journées Européennes du Patrimoine Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère
Visite libre de la Collégiale Saint Barnard Journées Européennes du Patrimoine Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère dimanche 21 septembre 2025.
Visite libre de la Collégiale Saint Barnard Journées Européennes du Patrimoine
Collégiale Saint Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
L’association des Amis de Saint Barnard vous propose une visite libre de la Collégiale Saint Barnard dans le cadre de la 42ème édition des Journées Européennes du Patrimoine.
.
Collégiale Saint Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@amisdesaintbarnard.fr
English :
The Association des Amis de Saint Barnard (Friends of Saint Barnard) is offering a free tour of the Collégiale Saint Barnard as part of the 42nd European Heritage Days.
German :
Der Verein der Freunde von Saint Barnard bietet Ihnen im Rahmen der 42. Ausgabe der Europäischen Tage des Kulturerbes eine freie Besichtigung der Stiftskirche Saint Barnard an.
Italiano :
L’associazione Amici di San Barnard offre una visita gratuita alla Collegiata di San Barnard nell’ambito delle 42esime Giornate Europee del Patrimonio.
Espanol :
La asociación Amigos de San Barnardo ofrece una visita gratuita a la Colegiata de San Barnardo en el marco de las 42ª Jornadas Europeas del Patrimonio.
L’événement Visite libre de la Collégiale Saint Barnard Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-05-22 par Valence Romans Tourisme