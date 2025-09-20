Visite libre de la collégiale Saint-Martin de Chablis Collégiale Saint-Martin Chablis

Visite libre de la collégiale Saint-Martin de Chablis 20 et 21 septembre Collégiale Saint-Martin Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Aujourd’hui église paroissiale, antérieurement collégiale, l’église de Chablis est l’une des premières églises gothiques de la Bourgogne actuelle. Elle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1862.

En plus de sa fonction religieuse, elle est un lieu de patrimoine visité par des amateurs d’histoire et d’architecture, des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle (GR 654 Tonnerre Auxerre Vézelay) ou les nombreux amateurs du célèbre vin de Chablis.

Venez la visiter librement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Collégiale Saint-Martin 2 place du Regain, 89800 Chablis Chablis 89800 Chablis Yonne Bourgogne-Franche-Comté La collégiale appartenait jusqu’en 1791 à une communauté de chanoines de Tours. Vers 1180-1200, l’édifice est reconstruit dans un style gothique primitif, sur le modèle de la cathédrale de Sens. Sur le tympan en pierre de la porte romane sont sculptés une croix fleurie, une colombe, un serpent et un agneau. Des fers à cheval sont cloués sur la porte par les fidèles invoquant la protection de Martin comme saint patron des chevaux. Parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Chablis, terre d’histoire