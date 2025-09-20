Visite libre de la collégiale Saint-Pierre de Saint-Julien-du-Sault Collégiale Saint-Pierre Saint-Julien-du-Sault

Rendez-vous directement sur place aux heures indiquées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de la collégiale Saint-Pierre de Saint-Julien-du-Sault.

Érigée au XIIIe siècle et endommagée pendant la guerre de Cent Ans, la collégiale fut restaurée au XVIe siècle avec l’intervention de l’architecte Jean Chéreau. Les verrières du XIIIe siècle sont en partie attribuées au maître Isaïe qui a œuvré à la Sainte-Chapelle de Paris. Une verrière du XVIe siècle retrace la légende de saint Julien.

Collégiale Saint-Pierre Place du Général Leclerc, 89330 Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

© Office de tourisme de Joigny et du Jovinien