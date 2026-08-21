Visite libre de la Conciergerie, La Conciergerie, Paris

Informations pratiques

Visite libre de la Conciergerie 19 et 20 septembre La Conciergerie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les visiteurs pourront visiter librement le monument. Un temps d’attente est à prévoir pour accéder aux parties révolutionnaires.

La Conciergerie 2 boulevard du Palais, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France 0153406080 https://www.paris-conciergerie.fr Située au cœur de Paris, sur les rives de la Seine, inscrites au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, la Conciergerie est un des plus anciens vestiges du Palais de la Cité, résidence et siège de pouvoir des rois de France au Moyen Âge.

Transformée en prison du Parlement de Paris vers la fin du XIVe siècle, la Conciergerie est restée un haut lieu de détention pendant la Révolution française avec l’installation du Tribunal révolutionnaire. Sa prisonnière la plus célèbre est Marie-Antoinette. Une chapelle commémorative est aménagée à l’époque de la Restauration à l’emplacement de sa cellule et partie du parcours de visite. Métro et RER Ligne 4, station Cité, lignes 1, 7, 11 et 14, station Châtelet // ligne B et C, station Saint-Michel. EN BUS // Vélib Lignes 21, 24, 27, 38, 58, 81, 85, 96 et Balabus // Stations Vélib’ à proximité.

Les visiteurs pourront visiter librement le monument. Un temps d’attente est à prévoir pour accéder aux parties révolutionnaires.

Conciergerie © Caroline Rose/ Cmn