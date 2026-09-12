Visite libre de la cour d’appel de Dijon – ancien parlement de Bourgogne, Place du palais – Robert Badinter à Dijon, Dijon
dimanche 20 septembre 2026 · Place du palais - Robert Badinter à Dijon · Dijon
Informations pratiques
Visite libre de la cour d’appel de Dijon – ancien parlement de Bourgogne Dimanche 20 septembre, 10h00 Place du palais – Robert Badinter à Dijon Côte-d’Or
Dans la limite des capacités d’accueil
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez quatre salles d’audience classées monuments historiques.
Nombre de places limité.
Un contrôle de sécurité sera effectué à l’entrée.
Le site n’est pas accessible aux personnes ayant des difficultés de mobilité (escaliers).
Place du palais – Robert Badinter à Dijon dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://www.cours-appel.justice.fr/dijon A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez quatre salles d’audience classées monuments historiques et plongez au cœur du fonctionnement de la justice civile et criminelle. Nombre de places limité. Inscription préalable obligatoire.
Durée approximative de la visite : 1 heure (créneaux horaires au choix)
Un contrôle de sécurité sera effectué à l’entrée. Les salles ne sont pas accessibles aux personnes ayant des difficultés de mobilité (plusieurs escaliers).
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez quatre salles d’audience classées monuments historiques.
© Ministère de la Justice
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