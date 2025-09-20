Visite libre de la cour de l’hôtel Piget Hôtel Piget Vitteaux

Visite libre de la cour de l’hôtel Piget 20 et 21 septembre Hôtel Piget Côte-d’Or

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Venez visiter cet hôtel particulier classé au titre des Monuments historiques à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et découvrez l’ensemble des bâtiments qui viennent d’être restaurés.

Hôtel Piget Rue Portelle 21350 Vitteaux Vitteaux 21350 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 33 90 16 Classé au titre des Monuments historiques, l'hôtel Piget est un hôtel particulier avec une galerie à pan de bois du XVIe siècle et un escalier en encorbellement.

Venez visiter cet hôtel particulier classé Monument Historique. L’occasion de découvrir l’ensemble des bâtiments qui viennent d’être restaurés.

© A. Debosse