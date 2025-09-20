Visite libre de la cour du Palais Episcopal Palais Episcopal Rodez

Visite libre de la cour du Palais Episcopal Palais Episcopal Rodez samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de la cour du Palais Episcopal 20 et 21 septembre Palais Episcopal Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de la cour du Palais épiscopal de Rodez

Découvrez le Palais épiscopal de Rodez en visite libre et plongez dans l’histoire de ce lieu emblématique à l’architecture remarquable.

Seule la cour d’honneur sera accessible, afin de permettre au public d’observer les fouilles archéologiques en cours.

Le reste du palais n’est pas ouvert à la visite en raison des travaux de réhabilitation récemment engagés.

Palais Episcopal Rue Frayssinous, Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie

Visite libre de la cour d’honneur et des découvertes archéologiques en cours.

© Ministère de la Culture