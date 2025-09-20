Visite libre de la cour d’un hôtel particulier Ancien hôtel particulier Montauban

Visite libre de la cour d’un hôtel particulier 20 et 21 septembre Ancien hôtel particulier Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’Hôtel du Portail Retors

Rendez-vous au 43, rue de la République pour découvrir l’un des plus anciens hôtels particuliers conservés à Montauban, élevé à la fin du XVe siècle.

Empruntez le couloir d’entrée voûté, admirez ses chapiteaux sculptés, puis une belle cour dominée par une tour seigneuriale.

Ne manquez pas la voûte gothique à liernes et tiercerons du magasin jouxtant l’entrée, vestige de l’édifice d’origine.

Avec l’aimable autorisation du propriétaire.

Ancien hôtel particulier 43, rue de la République 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie

© P. Poitou Inventaire général Région Occitanie