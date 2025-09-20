Visite libre de la cour et de l’escalier d’honneur de l’hôtel Lefranc de Pompignan Hôtel Le Franc de Pompignan Montauban

Visite libre de la cour et de l’escalier d’honneur de l’hôtel Lefranc de Pompignan Hôtel Le Franc de Pompignan Montauban samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Rendez-vous au 10, rue Armand Cambon

Franchissez les portes de cet hôtel particulier construit à la fin du 17e siècle, qui fut la demeure du poète Jean-Jacques Lefranc de Pompignan (1709-1784), avocat et fondateur de l’Académie de Montauban. Le portail monumental et l’escalier d’honneur témoignent de la richesse de la famille de Pompignan. Notez que l’hôtel particulier a été vendu par la suite à la famille d’Armand Cambon, peintre, ami d’Ingres et premier conservateur du musée de la ville.

Avec l’aimable autorisation du propriétaire

Hôtel Le Franc de Pompignan 10 rue Armand Cambon, 82000 Montauban Montauban 82000 Issanchou Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 20 10 46 Cet hôtel fut la demeure de Jean-Jacques Le Franc de Pompignan (1709-1784), juriste, homme de lettres, élu à l’Académie Française et premier président de la Cour des Aides de Montauban. Il obtint du roi des lettres patentes pour créer l’Académie de Montauban. Cette demeure du XVIIe siècle est représentative des hôtels particuliers de Montauban.

