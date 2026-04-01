Visite libre de la cour et du jardin, 18 rue Donadieu de Puycharic -49100 ANGERS, Angers

Informations pratiques

Visite libre de la cour et du jardin 19 et 20 septembre 18 rue Donadieu de Puycharic -49100 ANGERS Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous pourrez rentrer par notre porche pour voir la galerie sur cour et les façades et passer par le chemin de ronde pour arriver dans le jardin classé , admirer la vue et le puits ainsi que les facades de la galerie sur jardin.Cette visite est gratuite.

Si vous voulez en complément une visite des salons , le tarif sera de 4 € par personne , gratuit pour les moins de 16 ans.

18 rue Donadieu de Puycharic -49100 ANGERS 18 rue Donadieu de Puycharic Angers 49934 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0626570285 https://www.salonsdonadieu.com https://.www.instagram.com/lessalonsdonadieu Maison Canoniale Saint Maurille.Une demeure de la renaissance avec une vue panoramique sur Angers; A quelques pas du château d’Angers.

Vous pourrez rentrer par notre porche pour voir la galerie sur cour et les façades et passer par le chemin de ronde pour arriver dans le jardin classé , admirer la vue et le puits ainsi que les de la…

Virginie Barret