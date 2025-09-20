Visite libre de la croix du cimetière de Montpollin cimetière de montpollin
Visite libre de la croix du cimetière de Montpollin cimetière de montpollin samedi 20 septembre 2025.
Visite libre de la croix du cimetière de Montpollin 20 et 21 septembre cimetière de montpollin Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Croix monumentale du XVe siècle
cimetière de montpollin montpollin 49150 Montpollin Maine-et-Loire Pays de la Loire
Croix monumentale du XVe siècle
commune déléguée de Montpollin