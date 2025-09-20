Visite libre de la crypte Saint-Girons Crypte de Saint-Girons Hagetmau

Visite libre de la crypte Saint-Girons 20 et 21 septembre Crypte de Saint-Girons Landes

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez cette crypte, lieu de culte pour de nombreux pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle était destinée à la conservation et à la vénération des reliques de saint Girons. Elle était située sous le chœur de l’église de l’abbaye romane de Saint-Girons qui fut démolie en 1904, en raison de sa vétusté et de son éloignement du centre bourg.

On y accède par deux escaliers latéraux bâtis dans l’épaisseur des murs. Au centre, 4 colonnes de marbre entourent le sol légèrement surélevé où se trouvait le tombeau de saint Girons.

Admirez les quatorze chapiteaux romans classés au titre des Monuments historiques ! Que l’on soit passionnés ou amateurs, l’atmosphère de sérénité qui y règne vous séduira. À l’extérieur, l’espace de gravillons rouges reprend le tracé supposé de l’église, tandis que le mur tout autour du site représente les limites de l’ancienne abbaye.

Un livret jeu pour enfant sera disponible gratuitement à l’accueil.

Crypte de Saint-Girons Avenue Corisande, 40700 Hagetmau Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 05 77 77 http://www.hagetmau.fr

Également lieu de culte pour de nombreux pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la crypte était destinée à la conservation et à la vénération des reliques de saint Girons.

©Gilles Arroyo